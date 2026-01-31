1月29日、アイドルグループ・日向坂46の松田好花の卒業セレモニーがTOYOTA ARENA TOKYOで行われた。2017年にグループの二期生としてデビューした松田は、トーク力をいかしてラジオ「オールナイトニッポンX（クロス）」の木曜パーソナリティも担当するなど、多方面での活動でグループを支えてきた。涙腺が弱すぎることでも知られる松田らしく、セレモニーは温かい涙であふれたものになった。【写真】メンバーに囲まれた笑顔のドレス