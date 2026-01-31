「1月31日」。今日は何の日でしょう？答えは「アロハの日」。1月31日は、福島県いわき市のレジャー施設「スパリゾートハワイアンズ」を運営する常磐興産などが参加する「いわき観光共同キャンペーン実行委員会」が制定し、一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録されました。「アロハ」といえば、ハワイ語の中でも最も有名な言葉で、「こんにちは」「さようなら」などの挨拶に使われることが多いですが、その挨拶のときのハ