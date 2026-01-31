40歳の最年長レースクイーンで知られる片瀬亜乃さんは1月29日、自身のInstagramを更新。結婚を報告しました。【写真】40歳最年長レースクイーン、結婚を発表！「まさか結婚発表とは！！」片瀬さんは「REALAKIBABOYZのけいたんさんと入籍いたしました。リアルアキバ嫁としても頑張ります！ 温かく見守っていただければ幸いです 今後ともよろしくお願いいたします」とつづり、1枚の写真を投稿。アニソンダンスパフォーマー・ヲタクダ