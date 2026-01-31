大学入学共通テストの日本史と世界史に2025年から導入された「歴史総合」の問題。代々木ゼミナールの日本史科講師、佐京由悠さんは「2026年の『歴史総合，日本史探究』には大西洋三角貿易やチェルノブイリ原発事故の問題が出たが、難易度は大きく変わらなかった」という――。写真＝共同通信社大学入学共通テストに臨む受験生＝2026年1月17日、東京都文京区の東京大学 - 写真＝共同通信社■共テ日本史の難易度は平年並み――2026年