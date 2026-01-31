ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎ・七五三掛龍也（３０）が、グループの目標でもある単独での「ドーム公演」へ向け奮闘している。１月からは「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＣｏｎｃｅｒｔＴｏｕｒ２０２６’ｓｔｒａｖｅｌｅｒｓ」が開幕。同時に出演するテレビ朝日系ドラマ「ぜんぶ、あなたのためだから」（土曜、後１１・００）の放送もスタート。このほど、デイリースポーツのインタビューに応じ、夢の実現へ向け存在感を見せ続