歌手の鈴木亜美（４３）がＪリーグの特別大会「百年構想リーグ」の第１節・ＦＣ東京−鹿島（２月７日、味スタ）に来場し、スペシャルライブを実施する。ＦＣ東京が設立された１９９９年にリリースした代表曲「ＢＥＴＯＧＥＴＨＥＲ」をハーフタイムに披露する。鈴木亜美はＦＣ東京を通じコメントを発表。「ＦＣ東京の開幕戦という特別な一日にライブをさせていただけることを、とても楽しみにしています。スタジアムに集まる