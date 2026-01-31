◆ 昨季ブレークの23歳遊撃手を囲い込みアスレチックスは現地時間30日、ジェイコブ・ウィルソン内野手（23）と2032年までの契約延長に合意したことを発表した。契約は7年総額7000万ドルとされ、2033年シーズンの球団オプションも含まれている。ウィルソンは2023年のドラフト1巡目（全体6位）指名でアスレチックスに入団。翌2024年にMLBデビューを飾り、昨季から正遊撃手に定着すると、125試合に出場して打率.311、13本塁打、OP