確定申告の際、利用できる所得控除の一つが医療費控除です。1月1日から12月31日までに一定金額以上の医療費を支払っていると適用できる控除ですが、1年間でそれほど多くの医療費を支払っていない人もいるでしょう。 もしその場合でも、条件を満たしていればほかの控除を受けられる可能性があります。今回は、医療費控除の概要や、ほかに利用できる控除制度などについてご紹介します。 少額の医療費は控除の対象になら