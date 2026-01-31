低金利だった住宅ローンにも金利アップの影響が出てきた。73歳で現役FPの浦上登さんは「変動金利は、全体の返済額が増えてもすぐには毎月の返済額が上がらないので注意したい。一方で、固定金利への乗り換えにも慎重になるべきだ」という――。写真＝iStock.com／Yusuke Ide※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Yusuke Ide■日銀は金利を0.75％で据え置き昨年12月に日銀が政策金利を上げた。2024年3月にマイナス金利を解除し