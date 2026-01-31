HOTEL THE MITSUI KYOTO(ホテル ザ ミツイ キョウト)は、桜が見頃を迎える2026年春に、4つの世界遺産寺院を舞台にした「春の特別拝観プライベートツアー」を開催する。世界遺産「龍安寺(大雲山龍安寺)」春の夕暮特別拝観プライベートツアー特別拝観は、単なる観光にとどまらない「対話」を重視するため、あえて1日1組限定で実施する。桜の時期の特別拝観プライベートツアーに、今回新たに加わったのは、英国エリザベス女王も愛でた