三井ホームは、東武不動産が推進する「ことまちプロジェクト」において、宿泊・店舗複合施設「T-home 景(KEI)」の施工を担当している。1月に竣工し、開業は2月11日を予定。「江戸の長屋」をイメージした外観同プロジェクトは、東武不動産が推進する「ことまちプロジェクト」の一環であり、東京スカイツリータウンの来訪者を周辺地域へ誘導し、地域全体の賑わい創出を目指すもの。三井ホームとの初の共同事業となる。歴史ある押上の