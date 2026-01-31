ロッテが松井稼頭央氏の臨時コーチ就任を発表したロッテは31日、西武で監督を務めたこともある松井稼頭央氏が臨時コーチに就任することを発表した。2月5日から11日まで、都城春季キャンプに参加する。松井氏は1993年ドラフト3位で西武に入団。2004年にはメジャー挑戦し、メッツに入団した。ロッキーズ、アストロズを経て、2011年に楽天へ移籍。2018年には西武に戻り、現役を引退していた。現役引退後の2019年からは西武の2軍