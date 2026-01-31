「せっかく付き合ってもすぐに別れてしまう」という人は少なくありません。では、一人の人との交際が長く続く女性は、いったいどんなことに気を付けているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「彼氏と３年以上続いている女性が語る『交際を長持ちさせる秘訣』」をご紹介します。【１】相手を束縛しすぎない「必要以上にLINEや電話で連絡を取らないように気を付けてます」（20代女