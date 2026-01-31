幼い娘を自宅に置き去りにしたとして、北海道旭川市の母親（24）が保護責任者遺棄の疑いで逮捕された。北海道放送によると、母親は1月26日夜ごろ、未就学の娘を自宅に残したまま外出し、少なくとも11時間にわたって放置した疑いがある。自宅近くの路上に1人でいた娘を通行人が発見し、警察に通報したことで事件が発覚したとみられる。母親は警察の調べに対し、容疑を認めて「知人と飲酒するためだった」と説明しているという。この