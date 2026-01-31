『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）の炎上がまだ収まりそうにない。事の発端は2026年1月23日に放送された回で、共稼ぎの両親に代わって6人きょうだいの世話をしている小学6年生の長男からの「正直、長男やるの疲れました。生まれてから長男しかやったことがないので一日だけでもいいので次男になりたいです。探偵さん、ぼくの代わりに長男やってくれませんか？」という依頼を、“探偵”の霜降り明星・せいやが叶えるというも