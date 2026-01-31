匿名チャットアプリを通じて知り合った女性に対し、ネットカフェの個室内で同意のないわいせつ行為をしたとして、男性が不同意わいせつ罪に問われた事件。東京地裁は1月26日、被告人の男性に懲役2年、執行猶予4年（求刑：懲役3年）の有罪判決を言い渡した。直接の証拠や目撃証言はなかったが、裁判所は被害者の証言を「信用できる」と判断し、被告人の主張を退けた。髪が長く、眼鏡をかけた被告人は、黙って判決を聞いていた。（ラ