ハンセン病とされた男性が特別法廷での審理を経て死刑となった「菊池事件」で、２８日に再審請求を棄却した熊本地裁（中田幹人裁判長）の決定文に、存在しない憲法の条項など複数の誤記があった。弁護団は「裁判所が憲法を間違えるのはお粗末で、しっかり考えたのか疑念を抱かれかねない」と批判している。誤記は、「憲法３７条３項」について触れた箇所で、存在しない「憲法３９条３項」との記載があった。これとは別に、争点