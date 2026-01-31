◇NBAレイカーズーウィザーズ（2026年1月30日キャピタル・ワン・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦にベンチ入り。試合前に現地放送局「Spectrum SportsNet」のインタビューに応じて、ワシントンでの生活を回想する場面があった。「ここが大好き」八村は、宮城県・明成高校を卒業後に米・ゴンザガ大学に進学。19年NBAドラフトでは日本人史上初の1巡目指名でウィザーズに入団