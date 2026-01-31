効率的な資産形成のために投資を検討する人が増えています。なかでも「ミドルリスク・ミドルリターン」と言われている不動産投資が人気です。しかし、一般の人が貸家を所有して賃貸運営を行うことは、かなりのリスクを伴うと考えられます。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。貸家の所有は「リスクが高い」と言えるワケ投資として貸家を持つ人は、少なくありません。所有する土地にアパートを建てる場合、賃貸目的でマンションを