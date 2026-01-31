“パジェロ顔”なデリカミニが登場！2026年1月9日から開幕した東京オートサロン2026にて、エアロパーツメーカー「DAMD」は、三菱「デリカミニ」をベースにしたカスタムカー「DALI（ダリ）」を初公開しました。往年の名車を思わせるフロントフェイスが注目を集めています。【画像】超カッコイイ！ これが三菱「”ミニ”パジェロ」!?です！ 画像で見る（38枚）DAMD（ダムド）は1982年に創業された日本のエアロパーツメーカーで