日本では、「電気が足りない」と言って、原発再稼働や新設を促す動きがあるが、世界では再エネによるエネルギー大転換が進行中。自然エネルギー政策の第一人者・飯田哲也氏の新刊『Ei革命エネルギー知性学への進化と日本の針路』は、「シン・オール電化社会」を実装するための政策とビジネスの実践書。【画像】『Ei革命エネルギー知性学への進化と日本の針路』本書より一部抜粋してお届けする（