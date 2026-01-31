世界はいま、化石燃料文明の終焉と再生可能エネルギーを基盤とする新文明への移行という歴史的な大転換の渦中にある。自然エネルギー政策の第一人者・飯田哲也氏の新刊『Ei革命エネルギー知性学への進化と日本の針路』は、「シン・オール電化社会」を実装するための政策とビジネスの実践書。【画像】『Ei革命エネルギー知性学への進化と日本の針路』本書より一部抜粋してお届けする（全2回の１