＜パナマ選手権2日目◇30日◇クラブ・デ・ゴルフ・デ・パナマ（パナマ）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーは、第1ラウンドに続き、第2ラウンドも日没サスぺンデットとなった。【写真】黒い竹ぼうきをブンブン振る石川遼日本勢は3人が出場している。現在のカットラインはトータル3オーバー・暫定62位タイ。110位から巻き返しを狙った石川遼は、3バーディ・3ボギーの「70」とスコアを伸ばせず、トータル4