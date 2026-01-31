＜ヒルトン・グランドバケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ 2日目◇30日◇レイクノナG＆CC（フロリダ州）◇6624ヤード・パー72＞最終18番はグリーン左のピンに対して左からの風。畑岡奈紗は8番アイアンのコントロールショットで、4メートルにつけた。ジャストタッチで決めてバーディ締め。3バーディ・2ボギーの「71」で赤字に潜り込んだ。【写真】200勝投手スモルツと談笑する奈紗米10年目シーズンの開幕戦を単独首