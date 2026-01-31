ロイヤルズがビンセント・パスクアンティノ内野手（28）と年俸調停を回避し、2年1100万ドル（約17億円）で契約合意したと30日（日本時間31日）、大リーグ公式サイト「MLB.com」が報じた。パスクアンティノは2019年のMLBドラフト11巡目（全体319位）でロイヤルズから指名され、22年にメジャーデビュー。24年に正一塁手の座をつかみ、昨季は160試合で打率・264、32本塁打、113打点とキャリアハイの数字を残した。左打者でシーズ