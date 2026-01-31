大手銀行5社は来月からの住宅ローンの固定金利を引き上げます。【映像】来月からの住宅ローン 固定金利引き上げ2月から適用される10年固定の住宅ローンの最優遇金利は、三菱UFJが2.75％（＋0.07％）、三井住友は2.85％（＋0.2％）、みずほは2.75％（＋0.2％）、りそなは3．165％（＋0.22％）、三井住友信託は3.175％（＋0.33％）となっています。住宅ローンの固定金利は長期金利の影響を受けますが、長期金利の代表的な指標