【大西純一の真相・深層】25年度の全国高校サッカー選手権は、神村学園（鹿児島）が初優勝、夏の高校総体と合わせて2冠を達成した。得点王になったFW日高元ら決定力のある選手がそろい、抜群の破壊力を見せた。高校サッカーで2冠はことのほか難しい。1963年（昭38）に高校総体が始まって63年たつが、神村学園が6校目だ。高校選手権6度、高校総体3度優勝の名将、元帝京高校監督の古沼貞雄さん（86）も2冠は一度も達成できなかっ