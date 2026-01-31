元宝塚歌劇団月組男役トップスターの龍真咲が31日、自身のインスタグラムを更新し、第2子となる女児の出産を報告した。【写真】赤ちゃんと手をつないだ写真を添えて第2子出産を報告した龍真咲「このたび無事に第二子を出産いたしました」「2人から3人、3人から4人家族となりました」と報告した。「息子は、毎日"妹"の話をしてわたし達の帰宅を心待ちにしてくれていたようです」と振り返り、「おそるおそる手を繋いだり頭をな