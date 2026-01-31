今日31日は、北海道と東北の日本海側や北陸を中心に雪が降り、局地的に大雪になる恐れがあります。強い寒気も居座り、全国的に厳しい寒さが続くでしょう。東北や北陸で積雪増加これまでの雪で大雪となった所もある日本海側は、雪のピークは越えましたが、今日31日も日本付近は冬型の気圧配置が続く見込みです。北陸から北海道では積雪が増えるでしょう。今日午前8時までの最深積雪は山形県肘折284センチ新潟県津南263セン