フリーアナウンサーの徳光和夫さんが３１日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。番組では、元近鉄などで投手として活躍した加藤哲郎氏がプロ雀士として活動していることを紹介した。加藤氏は近鉄時代の巨人との８９年の日本シリーズ第３戦で先発し勝利投手に。３連勝した試合後に「巨人はロッテより弱い」と発言したとされ、その発言で火のついた巨人