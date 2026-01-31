◇NBAレイカーズーウィザーズ（2026年1月30日キャピタル・ワン・アリーナ）レイカーズの八村塁（27）が30日（日本時間31日）の敵地ウィザーズ戦にベンチ入り。試合前に現地放送局「Spectrum SportsNet」のインタビューに応じて3度目の古巣凱旋試合を展望した。「自分は特に最初から積極的にプレーすることが大事だと思っている」敵地8連戦中のレイカーズ。前回の試合となった28日（日本時間29日）の敵地キャバリアーズ