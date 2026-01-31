ロッテは31日、前西武監督の松井稼頭央氏（50）が臨時コーチとして都城春季キャンプに参加すると発表した。日程は2月5日〜11日。現役時代に日米通算2705安打をはじめ輝かしい実績を残した松井氏は、24年限りで西武を退団。昨年2月に立大の春季キャンプに臨時コーチとして参加した。また、昨年10月には立大大学院のスポーツウエルネス学研究科に合格したことを明かしていた。◇松井稼頭央（まつい・かずお）1975年（昭50