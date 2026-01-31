羽田空港の駐車場で3人組に襲われた後に出国した男性らが、香港で現金およそ5000万円を奪われる強盗事件にあっていたことがわかりました。【映像】羽田空港の駐車場を捜査する様子羽田空港の第3ターミナルにある駐車場できのう、50代の男性が突然3人組の男に催涙スプレーのようなものをかけられるなどする強盗未遂事件がありました。男性は現金1億9000万円を車に積んでいました。事件後、男性ら2人は現金を持って香港へ出国