子ども観光学講座参加者にロマンスカーミュージアムを紹介する吉久館長。VSEは１階スペースにRSE（20000形）などと並んで展示されるそうです（筆者撮影）名前だけ聞くとちょっぴり難しそうな「子ども観光学」。その中身は地域や社会を知る体験型学習です。子どもたちが大好きな鉄道なら興味百倍。列車や駅から生まれる観光や旅行のアイディアがあふれます。小田急を素材に小学生が実践的な観光を学ぶ、「子ども観光学講座in海老名