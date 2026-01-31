２月７日に開幕する明治安田J２・J３百年構想リーグ。昨季のJ３は14位でフィニッシュしたザスパ群馬は、沖田優監督体制を継続し、EAST-Aを戦うことになる。このグループはヴァンラーレ八戸、ブラウブリッツ秋田、モンテディオ山形、ベガルタ仙台、栃木シティ、横浜FC、湘南ベルマーレのJ２・７チームと、J３の栃木SC、SC相模原、群馬という構成。群馬にしてみれば、格上との対戦が増えることになる。「昨年の僕らは、夏場まで