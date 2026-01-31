今週の日経平均株価は、半導体関連株は堅調も外国為替市場の円高が響き、前週末比524円安の5万3322円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は84社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、26年3月期業績予想及び配当予想を上方修正した関電工 [東証Ｐ]、26年12月期営業益予想33