社会人野球・日本製鉄鹿島の松田彪瑠捕手（26）が今季から主将に就任した。目指す理想像は自主自立したチーム。悲願の日本一へ向け、各選手がそれぞれの役割を果たす。「1年目で手探りではありますが、全員がしっかり一人一人考えて行動できるチームをつくりたい。自分がキャプテンではありますが、みんなが自立できるように。開幕までにしっかり浸透させて、全員が戦力になれるチームをつくっていきたい」持って生まれたリ