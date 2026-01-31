31日から春季キャンプ地の宮崎入りする西武の広池浩司球団本部長（52）が取材に応じ、積極補強したチーム編成や今シーズンを展望した。チームスローガンの「打破」同様、編成のキーワードは「得点力」だ。昨季ワーストだった得点力を向上させるべく、FAでDeNAから桑原将志外野手（32）、日本ハムから石井一成内野手（31）に加え、長打が自慢の台湾代表の4番・林安可外野手（28、リン・アンコー）、ドミニカ共和国出身で前パイ