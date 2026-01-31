合宿で力強い滑りを見せる高木美帆（右）＝ドイツ・インツェル（共同）【インツェル（ドイツ）共同】スピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が30日、合宿地のドイツ・インツェルで取材に応じ、ミラノ・コルティナ冬季五輪開幕を1週間後に控え「カウントダウンが始まったという実感は、練習の中でも日に日に強くなってきている」と気持ちの高ぶりを語った。今季序盤は不振に悩んだが、レースを重ねるたびに本来の安