スキー場でリフトに乗っていたオーストラリア国籍の20代の女性が、リフトの終点で降り損ねて、宙づりとなりました。女性は搬送時、心肺停止の状態だったということです。警察によりますと、事故があったのは長野県小谷村のスキー場「つがいけマウンテンリゾート」のつが第2ペアリフトの終点の停留所です。30日午前9時すぎ、「客がリフトから降りることができず、宙づりになっている」とスキー場関係者から消防に通報がありました。