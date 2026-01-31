Image:mi.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。すでにスマートグラスを利用している方、しっくりくるイヤホンに出合えない方に朗報。毎日の生活の中に“音”がもっと溶け込む新作が登場しました。それが、Xiaomi（シャオミ）の主要ブランド・Mijia（ミージャ）から1月15日に発売された「Mijia Smart Audio Glasses」。ガジェット要素が強めな