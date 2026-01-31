「ウインターリーグに行っていて、ウインターリーグで思った課題、ボールの見方など課題を持って取り組みました」。ロッテの育成3年目・郄野光海は、課題と向き合うオフを過ごした。プロ1年目の24年、プロ初スタメン出場となった8月7日の西武二軍戦、0−0の1回二死満塁の第1打席、浜屋将太が2ボール2ストライクから投じた6球目の133キロのカットボールをレフトへ満塁本塁打と、二軍公式戦初安打をド派手なプロ初本塁打