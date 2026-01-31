バンダイスピリッツは、『シン・ゴジラ』より「S.H.MonsterArts ゴジラ(2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット」(15,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「S.H.MonsterArts ゴジラ(2016) 第2形態＆第3形態＆巨大不明生物セット」(15,400円)『シン・ゴジラ』より「ゴジラ(2016) 第2形態」「ゴジラ(2016) 第3形