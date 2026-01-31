『ＢＩＧ ＴＨＵＲＳＤＡＹ』での出会い芸人、グルメリポーターとして確固たる地位を築いた『ホンジャマカ』の石塚英彦（63）と、『シューイチ』（日本テレビ系）をはじめ、多くの番組でＭＣを務めてきた中山秀征（58）。一見、接点が少なそうなこの二人、実は苦楽を共にしてきた戦友なのだという。昭和から平成、令和の芸能界を駆け抜けた二人が、下積み時代の思い出を語り尽くした。中山：石ちゃんとはもう40年以上の付き合いに