筆者の知り合いK子さんは、結婚後はじめて夫の実家を訪れた際、これまで自分が育ってきた家庭とのあまりのギャップに戸惑いを覚えたそうです。今回は、そんなK子さんから聞いた体験談をご紹介します。 初めての正月で見た衝撃の光景