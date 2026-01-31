「自民大勝」の予想が揺らぎ始めている？２月８日投開票の総選挙の幕開けとなった。これほどまでに事前予測が立たない選挙は初ではなかろうか。予測が難しい選挙戦であるが、ひとつ言えそうなのは、「自民大勝」が揺らぎ始めたことだ。『朝日新聞』が１月17日から18日に実施した「解散・総選挙」に関する全国世論調査（電話）では「賛成36%」に対し「反対50%」と上回った。連日テレビでも豪雪地帯で雪に埋もれたポスター掲示板や雪