【3COINS（スリーコインズ）】のインテリア感覚で取り入れたくなる、可愛らしい「カレンダー」を要チェック。殺風景な空間のワンポイントとして映えそうなアイテムは、お部屋の垢抜けを目指したい時にもぴったりです。今回は万年使えるタイプの置き型カレンダー、壁掛けできるカレンダータペストリーといった、イチオシのアイテムをお届けします。 透明感と色味が映える「アクリル万年カレンダ