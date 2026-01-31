医学部受験専門予備校「メディカルラボ」を運営するキョーイク。そんなキョーイクが、医学部を目指す中高生・高卒生の保護者向けの講演会「親子で一緒にかなえる医学部合格」を開催します。20年以上にわたり、面談を通して生徒・保護者と向き合ってきた河合塾のカリスマ講師・森千紘氏が登壇する講演会です。 メディカルラボ「親子で一緒にかなえる医学部合格」  開催日時：2026年2月8日(日)14:00〜会場：御茶ノ水