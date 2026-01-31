デジタルソリューション事業などを展開するディマージシェアから、既存システムのソースコードをAIで解析し、システムの構造や処理内容などの仕様情報を自動的にドキュメント化する新サービス「CodeReverse AI(コード・リバース・エーアイ)」が登場しました。 ディマージシェア「CodeReverse AI」  提供開始日：2026年1月27日 16:00サービス名：CodeReverse AI(コード・リバース・エーアイ)サービスページ：https:/