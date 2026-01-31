三森すずこ＠フォトセッション 三森すずこと佐久間大介 (Snow Man)が30日、都内で行われた映画『白蛇：浮生 〜巡りめぐる運命の赤い糸〜』公開記念初日舞台挨拶に登壇した。トークセッションに加えて、蛇窪神社に受け継がれる「白蛇舞」を鑑賞した。【写真】三森すずこ『白蛇：浮生 』公開記念初日舞台挨拶の模様『白蛇：浮生』は、中国の四大民間説話の一つ「白蛇伝」の前世を描いた『白蛇：縁起』の五百年後の物